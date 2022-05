Controcorrente, la politologa Mara Morini è ottimista: “Momento adatto per l'intesa Russia-Ucraina”

22 maggio 2022 a

La politologa Mara Morini, professoressa di Scienza politica all'Università di Genova, è tra i vari ospiti della puntata del 22 maggio di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili. La padrona di casa evidenzia una contraddizione tra ciò che accade sul campo, con il controllo serrato del territorio e la presa di Mariupol, e l’apertura da parte della Russia a riprendere i negoziati con l’Ucraina: “È proprio dalla forza sul campo dell'esercito russo che deriva la volontà di trattare. Al di là del fatto che si dica che la Russia è in difficoltà, questi stanno avanzando e procedendo. Il risultato di Mariupol e dell’acciaieria Azovstal li ha messi in una posizione di forza per trattare e negoziare. Anche Volodymyr Zelensky è consapevole di questo, è il momento adatto per cercare un’intesa”.

