Lanciarazzi multiplo MLRS, l'arma che può cambiare la guerra in Ucraina e scacciare i russi

21 maggio 2022 a

a

a

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha chiesto ai ministri della Difesa di oltre 40 paesi che si riuniranno on-line lunedì nella cosiddetta ‘Ramstein bis’ una decisione positiva in merito alla fornitura a Kiev del lanciarazzi multiplo MLRS. «Chiediamo a tutti i paesi di fornire sistemi MLRS, grazie ai quali l’Ucraina sarà in grado di prendere l’iniziativa e liberare il suo territorio», ha detto nella conferenza stampa congiunta con il primo ministro portoghese Antonio Costa a Kiev.

Video su questo argomento "Deportati con l'inganno". La fine atroce dei civili evacuati da Mariupol dopo la resa: tutti sui pullman russi

Zelensky ha spronato i Paesi che - ha detto - hanno paura di fornire all’Ucraina armi adeguate, presumibilmente perché potrebbero essere utilizzate per attaccare la Russia, e ha ricordato che gli ucraini stanno conducendo una guerra sul proprio territorio. «Se alcuni Paesi in Europa o nel mondo si sono abituati al fatto che il Donbass sia territorio occupato dalla Russia, voglio dire che non è una buona cosa, quello è il nostro territorio» ha concluso il numero uno di Kiev.

Il flop della Russia è dovuto alla carenza di droni per colpa delle sanzioni. E i caccia non volano più

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.