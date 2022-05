Putin tuona contro l'Occidente: "Guerra cibernetica". Cosa hanno fatto gli Anonymous ai russi

20 maggio 2022 a

a

a

"Una guerra cibernetica su vasta scala è in corso contro la Russia". Il presidente russo Vladimir Putin parla al Consiglio di sicurezza nazionale in riunione con tutti i suoi ministri. "Il numero di attacchi informatici alle nostre infrastrutture è in costante crescita negli ultimi anni - ha dichiarato il numero 1 del Cremlino - ma con l'inizio dell'operazione militare speciale nel Donbass, le sfide in quest'area sono diventate ancora più serie. Il numero degli attacchi informatici, anche complessi, è aumentato di molto".

Lo Zar ha accusato l’Occidente di attacchi hacker arrivati da più parti e coordinati dai servizi segreti dei vari Paesi. “La cyber aggressione contro la Russia è sostanzialmente fallita - ha sottolineato Putin - proprio come gli attacchi delle sanzioni in generale, eravamo preparati”. E ancora: “I cyberattacchi contro la Russia provengono da diversi Paesi, sono strettamente coordinati e di fatto sono azioni delle agenzie degli Stati”, ha aggiunto Putin, affermando che il loro “numero è cresciuto notevolmente dall’inizio dell’operazione speciale in Ucraina. In Russia sarà vietato utilizzare sistemi stranieri per la protezione delle informazioni a partire dal 2025”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.