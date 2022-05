Stasera Italia, Vittoria Baldino indica la rotta per la pace: “Italia ed Europa protagoniste di un negoziato”

19 maggio 2022 a

Vittoria Baldino, deputata e portavoce alla Camera del Movimento 5 Stelle, è ospite dell’edizione del 19 maggio di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Stefania Cavallaro, e sottolinea come il M5S non si sia mai sottratto alle sue responsabilità, ma l'Europa nel conflitto in Ucraina deve cercare la pace ed essere protagonista di un negoziato. Questo il suo intervento sulla guerra e la polemica sulle armi portata avanti da Giuseppe Conte: “La risoluzione di cui si parla è stata votata il 1 marzo con una larghissima maggioranza, che noi rivendichiamo convintamente di aver votato e che crediamo abbia portato i propri frutti, perché se oggi non si parla più di una guerra lampo è perché l’Occidente, e anche l’Italia, hanno fatto la propria parte a sostegno del popolo ucraino, che è il popolo aggredito. Però in quella risoluzione si parlava anche di tendere verso una descalation militare e delle ripresa dei negoziati tra Russia ed Ucraina. Dopo quasi tre mesi di guerra quella parte è stata fatta, ha raggiunto i propri frutti perché l’Ucraina si è difesa, ma in questa fase l’Italia e l’Europa devono essere protagoniste di un negoziato, di un coordinamento delle grande potenze mondiali, inclusi gli Usa, Israele e la Cina, che - chiosa Baldino - si facciano portavoce di un percorso che vada a tendere verso la pace”

