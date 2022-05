Caccia all'uomo in Russia: puniti i comandanti dell'esercito. L'obiettivo per coprire i fallimenti

17 maggio 2022 a

a

a

Il Cremlino sta cercando i responsabili delle sconfitte militari in Ucraina e sta punendo i comandanti delle proprie forze di occupazione della Russia. Lo ha scritto su Facebook la direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino, secondo cui «il Cremlino punisce in modo dimostrativo i comandanti anche per ridurre le conseguenze della propria futura responsabilità politica e penale, incolpando per tutti i fallimenti e le sconfitte i comandanti delle unità e delle formazioni di occupazione».

"Andate verso il suicidio energetico", Putin sfida l'Europa su gas e petrolio

«La leadership del paese occupante - commenta l’intelligence di Kiev - ha iniziato la ricerca dei colpevoli nelle ‘migliori tradizioni staliniste’. In particolare, per la perdita dell’incrociatore russo della flotta del Mar Nero Moskva è stato arrestato il comandante, il vice ammiraglio Igor Osipov, e sono state avviate azioni investigative anche contro il suo primo vice ammiraglio, Serhiy Pinchuk».

Bombardamenti a tappeto sulle città per sbloccare la situazione: parte la nuova tattica russa

«Inoltre - prosegue il comunicato - Vladislav Yershov, che comandava la sesta armata delle forze russe, è stato rimosso dall’incarico per perdite senza precedenti di personale, armi ed equipaggiamento militare. Sempre per gli stessi motivi, è stato rimosso un comandante di un distretto militare occidentale, il tenente generale Serhiy Kisel. Anche il maggiore generale Arkady Marzoev è stato rimosso dalla carica di comandante del 22° corpo d’armata del distretto militare meridionale in Crimea a causa dell’esecuzione insoddisfacente dei compiti stabiliti, oltre al colonnello Mikhail Ponomarev, anch’egli rimosso dai suoi incarichi».

Anche McDonald's lascia la Russia. Al suo posto il moscovita "Zio Vanja"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.