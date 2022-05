Aereo China Eastern fatto schiantare di proposito, la verità dalle scatole nere. Chi è il sospettato numero uno

17 maggio 2022 a

Dietro alla caduta verticale dell’aereo della China Eastern che si è schiantato al suolo il 21 marzo scorso ci sarebbe un gesto intenzionale. I dati di volo registrati dalla scatola nera recuperata dai resti del velivolo hanno indicato che qualcuno nella cabina di pilotaggio ha fatto schiantare intenzionalmente il velivolo. Lo ha rivelato il Wall Street Journal, citando fonti a conoscenza della valutazione preliminare da parte delle autorità statunitensi. L’indagine è gestita dalle autorità cinesi, ma è coinvolto anche un team investigativo occidentale dal quale trapela insofferenza per come Pechino sta gestendo l'inchiesta, forse anche per coprire temi come il suicidio.

Il Boeing 737-800 era decollato da Kunming e diretto a Guangzhou e si è schiantato sulle montagne del Guangxi, provocando la morte dei 123 passeggeri e dei nove membri dell’equipaggio. Si è trattato del disastro aereo più grave degli ultimi 28 anni in Cina. Le immagini del velivolo che in verticale scendeva a velocità pazzesca verso il suolo avevano fatto il giro del mondo.

Le immagini degli ultimi istanti prima dello schianto del Boeing 737 di China Eastern con 132 persone a bordo, caduto nella provincia meridionale del Guangxi, in Cina. Il Boeing stava scendendo a 9.400 metri al minuto, praticamente quasi in verticale#unionesarda pic.twitter.com/eh8hETGzTg — L'Unione Sarda (@UnioneSarda) March 22, 2022

L'aereo secondo un'analisi del Corriere avrebbe quasi toccato la velocità del suono mentre precipitava, 1.125 chilometri orari. Secondo il Wall Street Journal, il principale sospettato su chi possa aver deciso di provocare il disastro al momento è il comandante. Sembra esclusa al momento l'ipotesi di un attentato terroristico.

