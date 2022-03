Aereo precipitato in Cina, il boeing con 133 persone a bordo si schianta sulla montagna

21 marzo 2022

Un aereo passeggeri con 133 persone a bordo è precipitato nella provincia meridionale di Guangxi, in Cina. Lo schianto ha causato un incendio sul fianco di una montagna. L'emittente CCTV riferisce che l'incidente ha coinvolto un Boeing 737 di China Eastern vicino alla città di Wuzhou, nella contea di Teng, e che i soccorritori sono stati mandati sul posto. Al momento non si hanno notizie sul numero di eventuali morti e feriti. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe del volo MU5735 Kunming da Kunming a Canton (Guangzhou). l Boeing 737 bimotore a corridoio singolo è uno degli aerei più diffusi al mondo per voli di corto e medio raggio. Non è ancora chiaro quale sia il tipo di 737 coinvolto nell'incidente.