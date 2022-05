Guerra in Ucraina, la Russia si ritira da Kharkiv

13 maggio 2022 a

Un ulteriore riposizionamento della strategia russa in Ucraina sarebbe in corso a Est: lo segnalano le diverse analisi militari internazionali nel 79/mo giorno dall’inizio dell’invasione russa nel Paese. Secondo il New York Times, le forze armate di Mosca si starebbero ritirando da Kharkiv, la seconda città ucraina a nord dei territori contesi del Donbass, e si tratterebbe della seconda più importante battuta d'arresto dell'«operazione speciale» dal suo inizio, lo scorso 24 febbraio.

Abusi delle truppe russe in, l'Onu avvia un'indagine. Il dato choc: oltre 100 bambini morti in un mese

La resistenza delle forze ucraine ha respinto l’avanzata sul fiume della regione, il Severskij Donets a est di Severodonetsk, nell’area di Lugansk, secondo quanto si evince da immagini satellitari. L’intelligence della Difesa britannica evidenzia che le forze russe stanno intensificando le offensive su Izyum e a Severodonetsk, nel tentativo di spingersi verso Sloviansk e Kramatorsk, entrambe nella regione di Donetsk.

