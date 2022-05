Il patto segreto tra i generali di Russia ed Ucraina per far cessare la guerra

13 maggio 2022 a

Mentre va avanti senza sosta da ormai quasi tre mesi il conflitto tra Russia ed Ucraina spunta un retroscena bomba sull’esito della guerra. Dalle pagine di Repubblica si legge che i generali dell’esercito di Kiev e quelli di Mosca hanno stretto un patto segreto per porre fine allo scontro. Fino al 1991 le scuole di preparazione alla guerra erano le stesse per i russi e gli ucraini, con condivisione di esperienze che sono difficili da dimenticare al di là degli ordini dall’alto.

Il quotidiano spiega che è in piedi una linea di comunicazione tra i due fronti, che in maniera intermittente si apre tra alti ufficiali dei due paesi. Il passato comune rappresenta un’unione praticamente incancellabile, con i tempi trascorsi in Accademia che non si dimenticano. Il primo test per verificare l’eventuale tenuta di tale accordo è rappresentato dal grano al momento bloccato ad Odessa. Il prodotto alimentare fondamentale non può lasciare il porto o la ferrovia della città ucraina e potrebbe farlo soltanto con l’ok dei militari di entrambe le forze in campo. E in caso di partenza del grano sarebbe evidente un primo segnale di pace.

