Il missile Tochka-U piomba sulla postazione del soldato ucraino: attimi di terrore

Un missile esplode a pochi metri di distanza e il soldato si salva per miracolo. L’account "TpyxaNews English" ha pubblicato un nuovo video dal fronte della guerra in Ucraina. Si vedono un paio di soldati parlare tra loro con alcune coperte in mano, all’orizzonte sibila un missile che deflagra in tutta la sua violenza a contatto con il terreno. Il rumore dell’impatto è terrificante, i militari di Kiev imprecano e scappano in cantina. Il profilo Twitter "TpyxaNews" ha sottolineato le immagini con un commento di denuncia: “Ecco cosa succede quando un missile Tochka-U ti cade in testa. Li lanciano ogni giorno sulle postazioni dei nostri soldati”.

This is how the arrival of the fair-haired Tochka-U looks like, which they launch every day at the positions of our soldiers. pic.twitter.com/WbrdyJWQjn — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) May 11, 2022

L’area è quella della regione del Donbass dove si combatte dalla fine di febbraio. Il vice capo del dipartimento dello Stato maggiore delle forze armate ucraine, il generale di brigata Oleksiy Gromov, ha dichiarato le milizie ucraine non solo resistono all’invasore russo, ma sono riusciti a ricacciarlo indietro: “Grazie al successo delle azioni delle forze armate e alla liberazione di numerosi insediamenti a Kharkiv, ora la situazione è relativamente tranquilla eppure è impossibile perdere la vigilanza. Bisogna stare molto attenti e non stare all'aperto inutilmente. E' anche pericoloso tornare negli insediamenti liberati di recente. Il nemico ha completamente minato tutto, comprese scuole, asili e case private”. Il governo di Kiev ha iniziato lo sminamento con i reparti speciali, mentre in diversi distretti di Kharkiv è stata ripristinata la fornitura di elettricità. In queste zone del sud est dell’Ucraina, come già a Bucha e Irpin, si stanno raccogliendo le prove per accertare e dimostrare gli orrendi crimini di guerra commesso dall’esercito di Vladimir Putin.

