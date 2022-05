Stasera Italia, la mossa inaspettata di Mario Draghi e Joe Biden: tetto al gas e cartello di compratori

11 maggio 2022 a

a

a

Sebastiano Barisoni, vice-direttore di Radio 24, è ospite dell’edizione dell’11 maggio di Stasera Italia, talk show serale di Rete4 che vede Barbara Palombelli alla conduzione. Barisoni analizza le conseguenze per la crisi dell’energia dopo l’incontro tra Mario Draghi e Joe Biden alla Casa Bianca: “Draghi ha parlato molto e ha detto che Biden è d'accordo con lui nel mettere un tetto al prezzo del gas e a due ipotesi, o a creare un cartello di compratori o a spingere i paesi produttori di petrolio ad aumentare la produzione. Il ragionamento è semplice, noi come Europa compriamo 155 miliardi di metri cubi di gas l’anno, se ci mettiamo insieme abbiamo un potere contrattuale diverso e tagliamo le gambe a questa speculazione che continua a portare il gas a 95-96. Il piccolo problema è che l’Olanda si oppone per motivi simili a quella della Norvegia, ma la Norvegia non è nell’Europa, e regna molta confusione in Germania, non si capisce bene che linea voglia prendere Berlino. Però - conclude Barisoni - anche l’appoggio della Casa Bianca all’idea di un tetto del gas e di un tetto mondiale sul petrolio non mi sembra poca cosa”.

Il tema dell'energia ha fatto da sfondo all'incontro tra Biden e Draghi



A #StaseraItalia ascoltiamo @sbarisoni: "Biden è d'accordo con Draghi nel mettere un tetto al prezzo del gas e a creare un cartello di compratori" pic.twitter.com/lJc5YimVdB — Stasera Italia (@StaseraItalia) May 11, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.