L'accusa all'Ucraina della Gazprom: raziona il gas russo per l'Europa. Il drastico calo e la chiusura delle rotte

Il gigante energetico russo Gazprom accusa l’Ucraina, affermando che ha lasciato un solo punto d’ingresso per il transito del gas russo in Europa e che questo sta minando la sicurezza delle forniture di gas. A riportarlo è l’agenzia di stampa Ria: i flussi di gas russo verso l’Europa attraverso l’Ucraina sono diminuiti di un quarto dopo che Kiev ha interrotto l’uso di un’importante rotta di transito.

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha assicurato che la Russia rimane comunque impegnata nell’adempimento degli accordi per le forniture del suo gas, commentando così la decisione Ucraina di chiudere un punto di accesso della rotta di transito del gas verso l’Europa: “La Russia ha sempre adempiuto in modo affidabile e intende continuare ad adempiere ai propri obblighi contrattuali, si è impegnata a rispettare gli obblighi contrattuali. La parte ucraina ha annunciato alcune condizioni di forza maggiore per motivare la decisione, ha spiegato il portavoce, abbiamo già sentito da Gazprom che nessuna notifica e spiegazione sulla causa di forza maggiore è stata fornita”.

