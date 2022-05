Scontro su Kherson: chiesta l'annessione alla Russia. L'esercito ucraino: la riconquisteremo con le armi

11 maggio 2022 a

Un'annessione come in Crimea. Le autorità filorusse insediate a Kherson dopo la presa della città, nell'Ucraina meridionale, da parte delle forze armate di Mosca chiederanno l'annessione alla Federazione russa con un appello al presidente russo Vladimir Putin. Lo riportano le agenzie russe. "La città di Kherson è la Russia, non la Repubblica popolare di Kherson, non ci saranno referendum, ma un unico decreto sulla base dell’appello della leadership al Presidente della Federazione Russa, e ci sarà una richiesta di introdurre la regione a tutti gli effetti nella Federazione Russa", ha detto il vice capo dell’amministrazione regionale militare-civile Kirill Stremousov.

La decisione di un passaggio formale per far diventare russo il territorio ha provocato la reazione di Kiev. "L’esercito ucraino libererà Kherson", ha scritto su Twitter Mykhailo Podoliak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L’unico ricorso che i Gauleiter (capi locali del partito nazionalsocialista tedesco, ndr) della regione di Kherson possono preparare - ha scritto - è una richiesta di grazia dopo la sentenza del tribunale. Gli occupanti potrebbero chiedere di unirsi almeno a Marte o a Giove". In conclusione, "l’esercito ucraino libererà Kherson, indipendentemente dai giochi di parole inventati dagli occupanti" scrive il consigliere di Zelensky rispondendo alle informazioni diffuse dai media russi.

