La corona al posto della Regina Elisabetta, Carlo legge il suo discorso. A Westminster le prove generali da re

La corona della regina Elisabetta giace su un sontuoso tavolinon accanto al trono mentre l'erede, il principe Carlo d'Inghilterra, legge il suo discorso alla Camera dei Lord di Westminster. Accanto a lui la moglie Camilla, presente anche il figlio William. Il forfait della sovrana all'appuntamento istituzionale diventa così una prova generale per "Re" Carlo.

La partecipazione della Regina all'inaugurazione della nuova sessione della Camera dei Lord era stata annunciata dal programma dell'evento ma il discorso, a firma di Elisabetta I, è stato letto dal figlio.

La sovrana ha dovuto rinunciare “con grande rammarico” per motivi di salute, soprattutto motori. È la prima volta dal 1963, che la regina rinuncia a inaugurare la nuova sessione del Parlamento, in passato era accaduto solo per la nascita dei figli Andrea ed Edoardo. Al suo posto la Corona Imperiale viola.

Cost of living to Brexit: Everything Prince Charles said during Queen’s speech pic.twitter.com/CqTEF3b5Op — The Independent (@Independent) May 10, 2022

