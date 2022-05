Un altro oligarca morto, Subbotin ucciso dal veleno di rospo iniettato da due sciamani. Giallo a Mosca

10 maggio 2022 a

a

a

Non si ferma la serie di morti misteriose tra oligarchi, funzionari ed ex manager legati alle aziende energetiche russe. L'ultimo caso è ancora più sorprendente degli altri perché tira in ballo il misterioso trattamento fatto da una coppia di sciamani. La vittima è Alexander Subbotin, 43 anni, ex top manager del gruppo petrolifero Lukoil, che sarebbe rimasto ucciso da un trattamento "non tradizionale" da parte di due sciamani, Magua Flores e Tina Cordoba), nomi d'arte di Alexei Pindyurin e Kristina Teikhrib, scrive il Corriere. I due gli avrebbero iniettato veleno di rospo per curare la dipendenza da alcol, mentre la stampa locale ha parlato di un rimedio contro i postumi dell'abuso di alcol.

La Finanza congela lo Sherazade, il super yacht di Putin a Marina di Carrara

I due sciamani avrebbero fatto un rito con sacrifici di galli e l'iniezione del veleno all'interno di ferite sul corpo di Subbotin che poco dopo ha avuto problemi cardiaci. A quel punto i santoni gli averebbero dato un sedativo a base di erbe senza chiamare i soccorsi e l'uomo è morto. Le forze dell'ordine non confermano la versione, ma sono note le parole dei due sciamano mentre si attende l'autopsia. Pindyurin e Kristina Teikhrib hanno detto che la vittima si è presentata sabato "in uno stato di grave intossicazione da alcol e droghe".

"Oligarchi cagionevoli di salute". La risposta di Nathalie Tocci gela Concita De Gregorio

Subbotin era stato membro del consiglio di amministrazione di una filiale del colosso del petrolio Lukoil, proprietario di una grande azienda di trasporti e visto come successore del numero uno del colosso petrolifero, Vagit Alekperov, dimessosi dopo aver aveva auspicato una "rapida fine" della guerra in Ucraina.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.