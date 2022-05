“Distruzione ampia”. Giallo sulle munizioni della Russia: bombe e razzi imprecisi ed armi obsolete

09 maggio 2022 a

Il ministero della Difesa britannico avverte che la Russia sta finendo le munizioni di precisione, il che significa che Mosca userà sempre più razzi e bombe imprecisi che possono diffondere distruzione ancora più ampia. Nell’aggiornamento quotidiano dell’intelligence via Twitter, il ministero della Difesa britannico sottolinea che sebbene la Russia affermasse che «le città ucraine sarebbero state al sicuro dai bombardamenti», «poiché il conflitto continua oltre le aspettative prebelliche russe, le scorte russe di munizioni di precisione sono state probabilmente pesantemente esaurite», e «questo ha forzato all’uso di munizioni subito disponibili ma obsolete che sono meno affidabili, meno accurate e più facilmente intercettabili».

Mosca ha però smentito l’intelligence Gb, che ha appunto segnalato carenze nella capacità delle forze russe di condurre attacchi mirati, accusandola di effettuare bombardamenti intensi e indiscriminati, con poca o nessuna considerazione per le vittime civili. «Se si crede a tutto ciò che dicono dall’altra parte, la Russia avrebbe dovuto esaurire i missili a marzo. Per qualche ragione, non è stato così. Le imprese della difesa stanno fornendo al nostro esercito la gamma necessaria di missili ad alta precisione nelle quantità necessarie», la replica del vice-primo ministro, Yury Borisov. «Ci sono abbastanza moderni missili e munizioni ad alta precisione per portare a termine tutte le missioni stabilite», ha rassicurato Borisov sul conflitto ucraino.

