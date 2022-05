Torna l'incubo Al Qaeda, Al-Zawahiri incolpa gli Usa per la guerra in Ucraina

07 maggio 2022 a

Torna l'incubo del terrorismo targato Al Qaeda. Il leader Ayman al Zawahiri è apparso in un video preregistrato in occasione dell’undicesimo anniversario dell’uccisione del predecessore Osama bin Laden. Nel filmato, al-Zawahiri dice che "la debolezza degli Usa" è il motivo per cui l’Ucraina sarebbe diventata "preda" dell’invasione russa. Il discorso di 27 minuti è stato diffuso venerdì, secondo l’organizzazione di monitoraggio delle attività degli jihadisti online, Site. Al-Zawahiri appare seduto a una scrivania, con dei libri e una pistola. Sollecitando l’unità musulmana, dice che gli Stati Uniti sono in uno stato di debolezza e di declino, citando l’impatto delle guerre in Iraq e Afghanistan seguite agli attacchi terroristici dell’11 settembre.

Gli Stati Uniti sono così, "dopo la sconfitta in Iraq e Afghanistan, dopo i disastri economici causati dalle invasioni dopo l’11 settembre, dopo la pandemia del Covid-19, dopo aver lasciato l’alleata Ucraina come preda dei russi", ha affermato. Bin Laden è stato ucciso in un raid nel 2011, compiuto dalle forze statunitensi in un nascondiglio in Pakistan. Non è noto dove al-Zawahiri si trovi; è ricercato dall’Fbi, con una ricompensa da 25 milioni per chi darà informazioni che portino alla sua cattura.

