Covid, "altre cento milioni di infezioni". La previsione choc che spaventa il governo Usa

L’amministrazione degli Stati Uniti lancia un nuovo allarme: gli Usa potrebbero registrare 100 milioni di infezioni di Covid-19 in autunno e inverno. Lo riferisce il Washington Post. La proiezione arriva mentre l’amministrazione tenta di far approvare nuovi fondi al Congresso, per prepararsi al futuro. La stima è basata su modelli, ha spiegato a Cnn un funzionario, elaborata sul presupposto dell’assenza di risorse o misure aggiuntive di contrasto alla malattia. L’amministrazione Biden ha lanciato l’allarme sulla necessità di ulteriori finanziamenti per proseguire la risposta federale al Covid-19, cercando al contempo un ritorno alla "normalità" con la revoca di molte restrizioni introdotte nel corso della pandemia.

Intanto, dall'altra sponda dell'oceano, c'è chi ritiene sbagliato sollevare continui allarmi. Anche perché è prematuro fare previsioni. Ne è convinta la virologa Maria Rita Gismondo: "Per quanto riguarda le sottovarianti di Omicron", per esempio le Omicron "4 e 5, non abbiamo assolutamente dei dati concreti per poter ipotizzare nulla. Certamente in autunno ci aspettiamo una maggiore presenza del virus" Sars-CoV-2, "perché così avviene per la maggior parte dei virus respiratori. Ma io credo che creare questo clima di allarme continuo non possa che nuocere". spiega la direttrice del laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano.

