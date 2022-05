Guerra Ucraina, le Forze d'assalto aereo colpiscono: i soldati ucraini fanno esplodere il carro armato russo

Giada Oricchio 07 maggio 2022 a

“Ecco come esplode un carro armato dell’invasore russo”. La guerra in Ucraina va avanti, mentre le trattative di pace languono e procede a singhiozzo l’evacuazione dei civili dall’acciaieria Azovstal. Si attende il 9 maggio, la data che, secondo gli analisti, Vladimir Putin avrebbe scelto per dichiarare la vittoria (accontentandosi della Crimea e del Donbass) o l’allargamento dell’invasione a tutto il Paese.

C’è grande incertezza perché i piani militari non sono andati e non stanno andando come previsto dalla Federazione russa che accusa Washington di essere direttamente coinvolta nel conflitto (colpa anche di una fuga di notizie dal Pentagono che ha irritato non poco il presidente americano Joe Biden). Ieri, la marina russa ha subito un’altra durissima perdita dopo l’affondamento del Moskva e anche sul campo le cose non vanno meglio come dimostra un video pubblicato dall’account @Tpyxanews su Twitter.

Soldiers from the mortar unit of the 79th air assault brigade destroyed the tank of the Russian invaders.



Equipment turned into scrap metal thanks to accurate hits of high-explosive fragmentation and incendiary mines. pic.twitter.com/Nn6zoM4x2y — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) May 7, 2022

Nel post si vede l’esplosione di un carro armato nemico e l’alzarsi di una nuvola bianca. Il commento a corredo della clip chiarisce la dinamica: “I soldati ucraini dell'unità mortai della 79a brigata d'assalto aereo hanno distrutto il carro armato degli invasori russi. Le attrezzature si sono trasformate in rottami metallici grazie ad accurati colpi di frammentazione ad alto potenziale esplosivo e mine incendiarie”.

