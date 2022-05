Buca i preservativi del partner per restare incinta: condannata a sei mesi

06 maggio 2022 a

Una donna tedesca è stata incarcerata per sei mesi dopo essere stata condannata per aver rubato il liquido seminale del suo partner facendo dei buchi nei preservativi. La donna, che desiderava rimanere incinta, ha sabotato i profilattici del suo partner senza il suo permesso, in modo da poter raccogliere il materiale genetico.

E non l'ha passata liscia. Il tribunale della Germania ha deciso che sabotare un preservativo prima di un rapporto è da considerarsi come un "furto" visto che implica che l'uomo vede venire meno la barriera anticoncezionale.

La donna di 39 anni - si legge sul Daily Mail - è stata descritta in tribunale come coinvolta in una relazione da "amica con benefici" con un uomo di 42 anni. La coppia si sarebbe incontrata regolarmente con rapporti intimi regolari dall'inizio del 2021. Il tribunale regionale di Bielefeld ha affermato che la donna ha sviluppato sentimenti più profondi per il suo partner che non sono stati ricambiati dall'uomo che era felice della natura "libera" della loro relazione.

Nonostante non sia riuscita a rimanere incinta, la 39enne ha scritto su Whatsapp al suo compagno di aver iniziato la gravidanza e ha ammesso di aver sabotato i preservativi. L'uomo ha risposto denunciandola. Inizialmente, la donna era accusata di stupro, ma in seguito è stata ridotta ad aggressione sessuale.

Il giudice Salewski ha affermato che il concetto di "rubare" normalmente coinvolge uomini che rimuovono o sabotano il preservativo durante il rapporto. Ha detto alla corte: "Questa disposizione si applica anche nel caso inverso. I preservativi sono stati resi inutilizzabili all'insaputa dell'uomo o del suo consenso. No significa no anche qui".

