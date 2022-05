United Airlines, passeggero apre l'uscita d'emergenza dell'aereo in fase di rullaggio: follia in aeroporto a Chicago

06 maggio 2022 a

Un uomo ha aperto l'uscita di emergenza di un jet della United Airlines, ed è salito su un'ala mentre l'aereo rullava all'aeroporto internazionale O'Hare di Chicago. La polizia lo ha arrestato. Il nome non è stato reso noto ma secondo i media locali si tratterebbe di un 57enne californiano. Il volo proveniva da San Diego. United Arlines ha detto che l'uomo è stato fermato dai membri dell'equipaggio poi l'aereo è rullato fino al gate per far uscire gli altri passeggeri.

