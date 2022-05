“Traditore dell'Ucraina”. Il blogger scappa e viene arrestato in Spagna: agente di nazioni straniere

06 maggio 2022 a

a

a

Il blogger ucraino pro russo Anatoly Shariy è stato arrestato in Spagna. Lo rendono noto i servizi di Sicurezza ucraini dello Sbu, che indagano dal 2021 su Shariy, ritenuto un traditore. Shariy, che ha un proprio canale YouTube, viene accusato di promuovere discorsi di odio, ma anche di attività contrarie alla sicurezza nazionale ucraina, al servizio di interessi stranieri. L’arresto, avvenuto ieri, «è un’altra prova che i traditori saranno puniti presto o tardi», affermano le autorità ucraine.

“Golpe imminente”. Putin rafforza la sicurezza al Cremlino e teme per la congiura dei servizi segreti

Poche ore dopo l’arresto a Tarragona è stata ordinata la scarcerazione con misure cautelari. La decisione è del tribunale di Madrid, Audiencia Nacional. Secondo i documenti della Corte nazionale spagnola, Shariy è accusato di «alto tradimento e incitamento all’odio». Al politico-blogger, che vive in Spagna dal 2019, è stato ordinato di consegnare il passaporto e rimanere nel paese.

“Vai e violenta le donne ucraine, ma ricordati il preservativo”. Le prove dell'audio choc tra un soldato e la moglie

Come affermato dalla Corte, i funzionari in Ucraina hanno ora 40 giorni per presentare formalmente una richiesta di estradizione nei suoi confronti. I servizi di sicurezza ucraini hanno reso noto che ci fosse motivo di credere che Shariy «agisse per conto di entità straniere». L’uomo è fondatore di un partito politico ritenuto filorusso, duramente critico nei confronti del governo di Kiev. I media ucraini hanno riferito che uno dei membri del partito ha affermato a febbraio, prima dell’inizio della guerra, che a Shariy era stato concesso asilo nell’Unione europea.

Sventato un attentato contro il giornalista Soloviev. La denuncia di Putin sul gruppo di terroristi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.