Mossa di Putin per umiliare gli ucraini nella parata del 9 maggio. A Mosca "sfileranno 500 prigionieri di guerra"

La Russia sta mettendo a punto la parata del 9 maggio nella quale secondo alcuni analisti il presidente russo Vladimir Putin potrebbe annunciare la "guerra totale" nei confronti dell'Ucraina, non potendo celebrare una vittoria sul campo che appare ancora lontana. Le "prove generali" a Mosca sono già iniziate. Secondo il programma diffuso dal ministero della Difesa, per la prima volta, otto MiG-29SMT si alzeranno in volo sulla piazza, cuore dell’impero sovietico prima e della Russia oggi, a formare la lettera «Z», simbolo del sostegno a quella che Mosca da subito ha imposto di chiamare «operazione militare speciale» in Ucraina.

Sulla tribuna allestita vicino al mausoleo di Lenin, insieme al presidente Vladimir Putin, ai veterani e ai vertici dello Stato, non ci sarà nessun leader straniero. A quanto riferito dal portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, non è prevista la partecipazione neppure dell’alleato bielorusso Aleksandr Lukashenko. Il 9 maggio si celebra il Den Pobedi, il Giorno della Vittoria sul nazismo in quella che i russi chiamano la «Grande guerra patriottica» (1941-’45), è la festa laica più sentita nella Federazione.

Dettagli destinati a innalzare il livello di scontro in Ucraina e con i Paesi occidentali vengono rivelati dalla Ong Gulagu.net, progetto che si occupa di diritti umani in Russia. Il Cremlino sta pensando di far sfilare alla parta sulla Piazza Rossa 500 prigionieri di guerra ucraini, in violazione alla Convenzione di Ginevra.

Intanto il ministero della Difesa russo ha pubblicato una mappa interattiva della parata, che mostra 33 colonne in marcia di truppe russe, cadetti e membri delle agenzie di sicurezza. La colonna meccanizzata includerà 131 veicoli, tra cui carri armati T-14 Armata e sistemi di difesa aerea S-400. La parte aerea della parata coinvolgerà 77 velivoli, inclusi i bombardieri a lungo raggio Tu-22M3, i caccia Su-57, nonché elicotteri d’attacco e da trasporto. Una dimostrazione di forza che si concluderà con il «Reggimento immortale», in cui migliaia di cittadini, in particolare giovani, sono invitati a sfilare con in mano i ritratti dei nonni che combatterono durante la guerra. Anche Putin in passato ha partecipato all'azione.

La propaganda russa teme manifestazioni di dissenso e l’allerta sicurezza è altissima: i moscoviti che vivono sulla Tverskaya, l’arteria principale che porta alla Piazza Rossa e dove sfileranno truppe ed equipaggiamenti, hanno riferito al sito Mediazona di aver ricevuto visite da agenti di polizia che chiedevano se nel loro condominio vivessero cittadini ucraini.

