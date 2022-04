Ucraina Russia, "Putin dichiara la guerra totale". Il vero piano dello Zar scatta il 9 maggio

30 aprile 2022 a

Vladimir Putin potrebbe presto abbandonare la definizione "operazione speciale" e dichiarare una guerra totale all'Ucraina in occasione della parata del 9 maggio. Il presidente russo sarebbe a un passo dal conflitto totale all'Ucraina a seguito dello "sdegno" nell'esercito per i fallimenti durante l'invasione. A ritenerlo funzionari russi e occidentali citati da diversi media britannici, fra cui Daily Mail e Independent. Si tratterebbe delle stesse fonti che avevano anticipato l'invasione russa il 24 febbraio scorso.

Per Putin si tratterebbe di un tentativo di "rivincita" per i fallimenti di Mosca a Kiev e pare che alti membri dell'esercito gli stiano chiedendo di fare questo annuncio durante l'annuale Parata della vittoria del 9 maggio.

La mossa consentirebbe al Cremlino di attivare la legge marziale, chiedere più aiuto militare agli alleati e la mobilitazione di massa della popolazione. Proprio ieri il segretario alla Difesa britannico, Ben Wallace, parlando all'emittente Lbc, aveva detto che Putin il 9 maggio potrebbe annunciare la mobilitazione di massa russa dichiarando che "siamo ora in guerra con i nazisti del mondo e abbiamo bisogno di mobilitare in massa il popolo russo".

Intanto la Cnn ha pubblicato in esclusiva immagini satellitari che mostrano l'acciaieria Azovstal di Mariupol distrutta in modo significativo dagli attacchi russi. Il presidente della Francia Emmanuele Macron ha parlato al telefono con il presidente ucraino Zelensky promettendo di "rafforzare il sostegno" a Kiev "in armi di difesa e in aiuti umanitari".

