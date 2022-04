Tagadà, Ettore Greco e la verità su Azovstal: “Bugie di Vladimir Putin. La Russia vuole affamare il nemico”

30 aprile 2022 a

a

a

Tutta una messinscena e tante chiacchiere su Mariupol e sull’assalto all’acciaieria Azovstal. Ettore Greco, vicepresidente dello IAI, Istituto Affari Internazionali, è ospite della puntata del 30 aprile di Tagadà, talk show di La7 condotto da Alessio Orsingher, ed è abbastanza critico con la situazione che si è venuta a creare nella città dell’Ucraina, snodo decisivo per la guerra: “I russi fondamentalmente stanno cercando di affamare i soldati presenti nell’Azovstal, contrariamente a quanto aveva detto Vladimir Putin, che sta tenendo fede a quanto aveva dichiarato sull’assedio all’acciaieria. Non possono permettersi perdite gravissime che avrebbero se assaltassero direttamente e massicciamente l’acciaieria di Mariupol e il suo interno. C’è l’interesse a spostare una parte delle truppe in altre zone, una cosa che in parte sta già avvenendo. Verso Zaporizhzhia da un lato e l’idea era di spostarle anche verso il Donbass. Chiaramente vogliono isolare la zona e aspettare che si arrendano”.

Il sondaggio sconvolgente: “Possibilità di guerra nucleare sopra al 50%”

“Gli assedianti - specifica e conclude Greco - vorrebbero che fosse evacuata la popolazione civile, ma non si è riuscito a raggiungere questo obiettivo, c’è una responsabilità da parte russa che non ha consentito questa evacuazione, che si presenta tecnicamente difficile, ma sarebbe possibile”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.