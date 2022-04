“Propaganda russa e difensori di Vladimir Putin”. Rula Jebreal si scaglia contro Bianca Berlinguer

Giada Oricchio 29 aprile 2022 a

Rula Jebreal contro Bianca Berlinguer. Il dibattito sull’invasione dell’Ucraina in uno dei tre canali della tv di Stato è sconcertato, per non dire inaccettabile, secondo la giornalista esperta di politica estera. Su Twitter, Jebreal ha scritto un post contro la Rai, in particolare contro Rai3 e il programma #Cartabianca: “Per mesi la tv di Stato italiana RaiTre ha diffuso continuamente disinformazione russa ospitando propagandisti russi irriducibili, insieme ai difensori di Putin che criticano costantemente la NATO, il presidente americano Biden, l’Europa e Zelensky arrivando perfino a dire che l’Ucraina deve arrendersi… che i bambini possono essere felici sotto una dittatura!”.

Rai, guerra sulla risoluzione anti-Orsini. E i 5Stelle smentiscono: non si candida con noi

Due gli ospiti che più di ogni altro hanno suscitato l’ira e l’indignazione della scrittrice: una è Nadana Fridirikhson, giornalista di Zvedza TV canale patriottico-militare di proprietà del Ministero della Difesa russo, che ha fatto da megafono alla propaganda dell’Orso, e uno è il professor Alessandro Orsini che ha sollevato nuove polemiche affermando: “Preferisco che i bambini vivano in una dittatura piuttosto che muoiano sotto le bombe in una democrazia, un bambino anche in una dittatura può essere felice, perché un bambino può vivere dell’amore della famiglia”. L’accusa di Rula Jebreal è chiara: sembrava TelePutin e non un’emittente della tv pubblica dell’occidentale Italia.

For months Italian State TV @RaiTre has continuously spread disinformation…hosting hard-core Russian propagandists, alongside Putin advocates who constantly blame NATO, Biden, Europe & Zelensky…even saying: “ must surrender… children can be happy under a dictatorship!” pic.twitter.com/AO5LV4I1hJ — Rula Jebreal (@rulajebreal) April 28, 2022

