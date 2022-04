L'esito della guerra per la tv di Stato della Russia: “Finirà con un attacco nucleare e tutti in Paradiso”

29 aprile 2022 a

Terza guerra mondiale, olocausto nucleare e un pianeta pieno di morti. Non si tratta della sceneggiatura di un film catastrofico di Hollywood, bensì dello scenario tracciato su Rossiya 1, la tv di Stato di Mosca. “O perdiamo in Ucraina o inizierà la Terza guerra mondiale. E penso che sia più realistica l’opotesi della Terza guerra mondiale, conoscendoci, conoscendo il nostro leader Vladimir Putin”, le affermazioni la direttrice del canale tv della propaganda del Cremlino, Margarita Simonyan.

Putin si gioca l'esistenza stessa della Russia: ecco perché non si fermerà la guerra

“Il risultato più incredibile che tutto questo finirà con un attacco nucleare, mi sembra il più probabile, da un lato la vedo con orrore, dall’altro con realismo” ha continuato la Simonyan. Il conduttore, Vladimir Soloviev, l’ha interrotta per dire “ma andremo tutti in paradiso”. Un messaggio inquietante per il destino di tutti i popoli.

Missili su Kiev dopo la conferenza Guterres-Zelensky "per umiliare l'Onu". L'ultimo avvertimento russo

