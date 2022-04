Usa, sparatoria in un hotel in Missisipi: tre morti. Il killer barricato in un market di Gulfport

27 aprile 2022 a

Tre persone sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta in un hotel di Biloxi, in Mississippi. Lo riferisce la polizia di Gulfport, aggiungendo che gli agenti sono impegnati in una situazione di stallo con il sospetto responsabile, che è barricato all’interno di un minimarket a pochi chilometri di distanza dall’albergo. Gli agenti stanno negoziando la resa del sospettato, riferisce Hannah Hendry della polizia locale.

Un testimone in hotel ha descritto una scena caotica con persone in fuga. Ha sentito risuonare gli spari e ha detto di aver cercato di aiutare due delle vittime, che ha identificato come il proprietario dell'hotel e un dipendente.

La polizia ritiene che l'uomo armato abbia lasciato l'hotel e poi abbia aggredito un'altra vittima a Gulfport, vicino a Rio Grande Street, prima che la polizia lo raggiungesse sulla 28esima strada. Si tratta di un impiegato dei lavori pubblici a contratto dal Comune di Gulfport: è stato colpito a colpi di arma da fuoco ed è ricoverato in ospedale.

