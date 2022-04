Fuori dal coro, parla Gianandrea Gaiani: “Chiunque auspichi un cambio di regime in Russia è un folle"

27 aprile 2022 a

Che cosa è la vittoria finale? La liberazione dell’Ucraina? La caduta di Vladimir Putin in Russia? L’indebolimento di Putin? Le considerazioni di Mario Giordano, conduttore di Fuori dal coro su Rete4, sono rivolte a Gianandrea Gaiani, direttore di Analisi Difesa ed ex consigliere per le politiche di sicurezza del ministro dell’Interno, nel corso dell’edizione del 26 aprile: “Siamo entrati in una guerra senza sapere quando la vinciamo. Però credo che ci siano alcuni aspetti da tenere in considerazione. Il primo è che chiunque auspichi un cambio di regime a Mosca è un folle, pensare che il paese più grande del mondo, con 6000 testate nucleari, di cui 1500 di pronto impiego e il resto in riserva, possa sprofondare in un’anarchia temporanea solo per qualche mese è un incubo peggiore della guerra in Ucraina. È - conclude Gaiani - una follia solo pensarlo”.

"Chiunque auspichi un cambio di regime a Mosca è un folle"



Gianandrea Gaiani a #Fuoridalcoro

