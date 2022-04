Fuori dal Coro, l'accusa inaspettata: l'Europa deve smettere di assecondare soltanto gli americani

27 aprile 2022 a

a

a

Mario Giordano rimane sbalordito per le dichiarazioni di Davide Faraone nel corso della puntata del 26 aprile di Fuori dal Coro, il talk show che conduce su Rete4. Il presidente dei senatori di Italia Viva è stanco di un ruolo marginale dell’Unione Europea sulla guerra tra Ucraina e Russia ed auspica un cambio di passo: “Se noi ci limitiamo a fare un’analisi di una guerra che è in corso sbagliamo. Il tema è capire prima di tutto come la smettiamo, il tema dell’escalation esiste. Il problema è uno, questa volontà di dialogare da parte di Vladimir Putin in questo momento io non la vedo. Vedo tutte le azioni diplomatiche in corso, compresa quella ritardataria, inutile e lenta dell’Onu, però è un’azione meritoria. Io credo che l’Europa possa svolgere un ruolo fondamentale. L’Europa deve smettere di assecondare soltanto gli americani, deve seguire gli Usa e gli alleati, difendendo, attraverso la Nato, l’Ucraina da quella che è un’aggressione russa. Ma dall’altro lato - conclude Faraone che con la sua frase precedente ha lasciato Giordano senza parole - deve svolgere anche un ruolo autonomo”.

