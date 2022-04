Putin gela il segretario dell'Onu Guterres: "I militari ucraini agiscono come i terroristi Isis"

26 aprile 2022 a

Vladimir Putin, in un incontro con il segretario generale dell'Onu António Guterres, ha paragonato le azioni dei militari ucraini a quelle dei militanti dello Stato Islamico. «Se ci sono civili nell’acciaieria Azovstal, gli ucraini devono rilasciarli o si comportano come terroristi. Sentiamo dalle autorità ucraine che lì ci sono civili. I militari dell'esercito ucraino sono obbligati a rilasciarli. Oppure agiscono come terroristi in molti paesi del mondo, come l'Isis in Siria, nascondendosi dietro i civili popolazione. La cosa più semplice da fare è far uscire queste persone», ha detto Putin. Il presidente russo ha definito un crimine l'uso di civili come scudo umano.

Allo stesso tempo, ha richiamato l'attenzione sul fatto che le Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk sono diventate indipendenti per analogia con la decisione della Corte internazionale di giustizia sul Kosovo. "Ho letto personalmente tutti gli atti della Corte internazionale di giustizia sulla situazione in Kosovo - ha detto Putin - Ricordo molto bene la decisione della corte internazionale, secondo la quale nell'esercizio del diritto all'autodeterminazione, questo o quel territorio di qualsiasi Stato è non obbligato a chiedere il permesso per dichiarare la propria sovranità alle autorità centrali del Paese. Questo è stato detto del Kosovo, e questa è la decisione della corte internazionale. E questa decisione è stata sostenuta da tutti", ha affermato il leader russo.

