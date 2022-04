Stasera Italia, la guerra è insostenibile per l'economia. L'avvertimento dalla Germania

25 aprile 2022 a

Le guerre a bassa intensità saranno una costante nel nostro futuro? Possiamo sostenerle? A rispondere al quesito è Jole Saggese, caporedattore e conduttrice televisiva Class CNBC, ospite della puntata del 25 aprile di Stasera Italia, programma tv serale di Rete4 condotto da Barbara Palombelli: “Dal punta di vista economico no, anche se a bassa intensità, quindi con una durata più lunga e di cui non si conosce la fine, non ce lo possiamo permettere. La vittoria di Emmanuel Macron potrebbe creare un nuovo perno, chiamando anche Mario Draghi in causa. Se noi guardiamo i dati economici di come ci siamo mossi Olaf Scholz ha detto di fare attenzione alle sanzioni alla Russia e alle armi pesanti da dare all'Ucraina, in Germania continuano a dire di no perché sono convinti che tutto questo non aiuti il loro paese”.

