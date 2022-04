L'Aria che Tira, Giorgio Cremaschi e Nathalie Tocci si azzuffano: “Ipocrita, vuoi la terza guerra mondiale”

25 aprile 2022 a

Duro scontro tra Giorgio Cremaschi e Nathalie Tocci nella puntata del 25 aprile de L’Aria che Tira, il programma di La7 condotto da Myrta Merlino. L’ex portavoce nazionale di Potere al Popolo attacca la direttrice dell'Istituto Affari Internazionali per il suo discorso sulla guerra tra Russia ed Ucraina: “Lei usa parole ambigue, parla di terza guerra mondiale, quando le parole sono ambigue piovono le bombe, questa è la verità. La signora Tocci deve secondo me chiarire meglio che cosa intende, perché integrità territoriale della Crimea vuol dire terza guerra mondiale”.

“L’integrità territoriale - replica la Tocci - ha un significato estremamente chiaro, definito dal diritto internazionale, vuol dire tutta l’Ucraina, questo non vuol dire che su alcune aree, come la Crimea e i territori conquistati militarmente dalla Russia illegalmente si può trattare. Ma l’integrità territoriale vuol dire tutta l’Ucraina, non è la mia opinione, stiamo parlando di diritto internazionale”.

La Merlino dà la parola a Gennaro Migliore, ma Cremaschi chiede di intervenire ancora e si alzano i toni dello scontro tra i due: “Il diritto internazionale è stato violato da tutti negli ultimi 30 anni, a partire dalla Nato che invaso tutti i paesi del mondo. In nessun caso si è pensato che la soluzione fosse la sconfitta totale e devastante dell’altro. Se lei pensa che la soluzione della guerra è che le truppe ucraine invadono il Donbass e la Crimea si prenda la responsabilità di dire che vuole la terza guerra mondiale. Lei non può dire una cosa a metà, la sua è ipocrisia, sono territori attualmente sotto il controllo russo”. “Cioè l’Ucraina invade il proprio territorio? È interessante come concetto” dice sbigottita la Tocci sul fatto che Kiev possa cercare di riprendersi il Donbass. Il discorso a mo di provocazione della politologa non viene ben capito dalla Merlino che riprende poi la parola e calma i due contendenti.

