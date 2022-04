Il piano finale della Russia: "Prenderemo l'Ucraina e arriveremo fino alla Transnistria"

24 aprile 2022 a

Rustam Minnekaev è un ufficiale russo numero due del Distretto Militare Centrale, che copre l’area di Volga, Urali e Siberia. Ora è stato lui a presentare il piano della “fase due” dell’invasione russa in Ucraina, che potrebbe anche servire a garantire un “corridoio” fino alla Transnistria, in Moldavia.

Due mesi di guerra in Ucraina, neanche la Pasqua ortodossa ferma le bombe: "A Odessa rischio chimico"

Il piano della Russia è infatti quello di "abbattere" l’economia di Kiev e poi di andare oltre. “Uno dei compiti dell’esercito russo - ha dichiarato Minnekaev, le cui parole sono state poi rilanciate dalle agenzie del Cremlino - è stabilire il pieno controllo del Donbass e dell’Ucraina meridionale. Ciò consentirà di fornire un corridoio terrestre alla Crimea, oltre a permettere di influenzare le strutture vitali ucraine e i porti del Mar Nero”.

“Apparentemente - prosegue il generale - ora siamo in guerra con il mondo intero, come nella Grande Guerra Patriottica: l’intera Europa, il mondo intero era contro di noi. E adesso è lo stesso: non gli è mai piaciuta la Russia. Ma tutti gli obiettivi saranno raggiunti. Non abbiamo iniziato questa guerra, ora la finiremo”.

