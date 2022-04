Dritto e rovescio, Maurizio Belpietro perde le staffe sull'Ucraina: “L'Europa non esiste! Solo retorica, mandati a morire”

21 aprile 2022 a

Maurizio Belpietro non vede una pace tra Russia ed Ucraina dietro l’angolo. Il direttore de La Verità è ospite della puntata del 21 aprile di Dritto e rovescio, programma televisivo di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio, e pone una serie di interrogativi su quello che è il destino della guerra che si sta combattendo: “Joe Biden ha detto che non ci sono prove che Mariupol sia caduta, ma è inutile dirlo, perché la guerra non finisce con Mariupol. Se vi ricordate sembrava che si poteva arrivare ad un pace, un’intesa, poi si è parlato del 9 maggio, ma chi l’ha detto? Chissà se davvero il 9 maggio Vladimir Putin vuole dichiarare che la guerra è finita. Qualcuno mi deve spiegare che cosa succederebbe il giorno in cui lui dirà che si fermerà. Che cosa significa? Ha conquistato un terzo, un quarto, un quinto, un sesto dell’Ucraina e dall’altra parte l’Ucraina accetta? La guerra finisce quando si fa una tregua. Si fa la tregua decidendo che Mariupol è diventata russa? Che il Donbass è diventato russo? Che quel territorio ricco di minerali e di risorse energetiche improvvisamente non è più ucraino ma è russo?”.

Belpietro poi si scontra con Elisabetta Gualmini, deputato del Parlamento europeo in quota Partito Democratico: “La verità è che non ne sappiamo niente, non ne sapete niente voi nel Parlamento europeo, che non contate niente. Tanto è vero che non siete in grado di prendere un provvedimento che serva. Avete fatto le sanzioni al caviale e alla vodka, questa è la realtà. Il carbone lo avete rinviato ad agosto, non ci raccontate che l'Europa esiste, l'Europa non esiste! La Germania non vuole fare alcuna sanzione, crollerebbe l’economia tedesca. Lo dicono la Confindustria e i sindacati tedeschi, non ci venite a raccontare una storia che non esiste. In questa guerra - sottolinea Belpietro che alza i toni - muoiono gli ucraini e muoiono i russi, non muore nessun altro”.

“Gli 800 milioni che dà il signor Biden per comprare le armi fanno ridere. Oggi Volodymyr Zelensky ha detto al Fondo Monetario Internazionale che servono 7 miliardi al mese per tenere in piedi l’Ucraina. Chi glieli dà? Lei? Glieli danno gli italiani? Decidiamo che risparmiando da ora sul calorifero e sul condizionatore diamo i soldi agli ucraini? Ma di che cosa state parlando, voi non sapete nulla e parlate facendo retorica tutti i giorni. State zitti che ci sono i morti e li mandate a morire gli ucraini” conclude il giornalista senza dare spazio di replica alla Gualmini che timidamente chiedeva di rispondere.

