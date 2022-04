L'incrociatore Moskva va a fuoco sul Mar Nero, il primo video dell'incendio

Sui social media, rilanciati anche da testate internazionali come il Guardian, circola quello che sarebbe il primo video - non confermato - dell’attacco alla nave da guerra russa "Moskva", affondata nel Mar Nero. Secondo la versione di Kiev e degli Usa ad affondare la nave sono stati due missili ucraini. Mosca nega, parla di un incendio seguito all’esplosione delle munizioni a bordo e sostiene che l’affondamento è avvenuto nel corso di una tempesta mentre l’imbarcazione veniva rimorchiata in porto.

The 1st video of the Moskva missile cruiser before it sank, if photos posted last night are accurate. It was listing to one side & on fire inside & out, with the area around the bridge burning intensely from what Ukraine says was 2 missile strikes pic.twitter.com/0QpI1tzOrI