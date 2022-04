La guerra Russia-Ucraina è già mondiale. I veri vincitori? Trionfo di Usa e Cina

16 aprile 2022 a

Alcuni paesi hanno interessi nel far durare la guerra a lungo? Uno dei temi più caldi del momento del conflitto tra Russia ed Ucraina viene affrontato nel corso della puntata del 16 aprile di Controcorrente, talk show di Rete4 che vede Veronica Gentili alla conduzione. A sviscerare l’argomento è Cesare Damiano, consigliere d'amministrazione Inail e Presidente dell'associazione Lavoro & Welfare: “Io credo che gli obiettivi siano oggettivamente diversi. La brutale aggressione di Vladimir Putin ha scatenato ovviamente reazioni che hanno trasportato a livello mondiale questa guerra. Non sto parlando della terza guerra mondiale con le armi nucleare naturalmente, ma la dimensione è mondiale e globale. Perché dietro a questa guerra, apparentemente territoriali e per la prima volta ai confini dell’Europa, ci sono le grandi potenze, c’è la contesa fra gli Stati Uniti, che vedono un elemento di declino nella loro azione di dominio del mondo, e la Cina. Questa è la contesa fondamentale e c’è il rischio che i vincitori di questa guerra siano la Cina da una parte, avendo la sua influenza sulla Russia, e gli Usa dall’altra, che avranno - chiosa Damiano - un ulteriore elemento di dominio dalla loro parte, soprattutto sull’Europa”.

