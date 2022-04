La Russia pronta alla reazione dopo gli attacchi sul proprio territorio. Ma l'Ucraina svela il bluff

15 aprile 2022 a

Il ministero della Difesa della Russia ha avvertito che «aumenterà» il numero di attacchi e la portata dell’offensiva contro la capitale ucraina Kiev in risposta al presunto attacco attribuito agli ucraini nella cittadina russa di Klimovo, nella regione di Bryansk. Ieri Mosca ha accusato l’Ucraina di aver lanciato attacchi oltreconfine, negli oblast di Bryansk e Belgorod. Secondo il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, i sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto l’elicottero ucraino, un Mi-8, responsabile dell’attacco.

Le autorità dell’oblast di Bryansk hanno introdotto lo stato d’emergenza a Klimovo, come confermato dal governatore Alexander Bogomaz, in dichiarazioni affidate alla televisione russa. Bogomaz, ha riportato l’agenzia Interfax, ha assicurato «tutta l’assistenza necessaria» da parte delle autorità per riparare gli edifici colpiti. Secondo il ministero russo della Salute otto persone sono rimaste ferite, tra cui anche un bambino. Le autorità ucraine hanno però respinto ogni addebito e responsabilità dell'offensiva. Il Servizio di sicurezza dell’Ucraina (Sbu) ha accusato oggi la Russia, sulla base di conversazioni telefoniche intercettate, di aprire il fuoco contro il suo stesso territorio e di incolpare in seguito l’Ucraina. «Viene fatto per affermare che è una provocazione» degli ucraini, è la frase nella telefonata attribuita a un soldato russo secondo quanto riportato da Ukrinform.

