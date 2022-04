Guido Crosetto schiaffeggia Vladimir Putin: “Niente giustificazioni per la crisi con la Finlandia”

15 aprile 2022 a

Guido Crosetto se la prende con Vladimir Putin in un post su Twitter. L’imprenditore e fondatore di Fratelli d’Italia, sempre molto attivo sul noto social network, ha approfondito la questione del possibile ingresso della Finlandia nella Nato, una procedura che ha subito una forte accelerazione dopo l’invasione della Russia in Ucraina. “Finlandia, neutrale dal 1945. Non ha territori russofoni (anzi ha perso molti territori nel 1940, a favore della Russia). Ha buoni rapporti con il mondo. Da sempre contraria all’ingresso in Nato. Dopo Ucraina ha cambiato idea. Oggi Putin manda le truppe sul confine. Giustificazioni?” si chiede ironicamente Crosetto, che manda una frecciatina alla Russia e a tutti coloro che difendono ogni mossa di Mosca anche nel dibattito pubblico italiano.

