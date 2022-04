Crollo verticale per Joe Biden: due terzi degli americani lo bocciano nei sondaggi

14 aprile 2022 a

Non se la passa affatto bene Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti ha un gradimento al minimo storico ed ora a certificarlo sono anche i sondaggi. Secondo l'ultima rilevazione di Quinnipiac appena il 33% dei cittadini americani lo promuove, a fronte di un 54% di statunitensi che lo bocciano su come sta conducendo il suo lavoro da quando ha preso posto nello Studio Ovale della Casa Bianca a seguito della vittoria nelle elezioni contro Donald Trump. Per Cnbc All-America invece il tasso di gradimento si attesta ad una cifra leggermente più alta, toccando un indice del 38%. Numeri comunque ben lontani da quelli di un presidente amato dal pubblico. Biden fa leggermente meglio sul fronte della gestione della guerra in Ucraina: la risposta di Washington all’invasione della Russia è infatti approvata dal 39% degli interpellati nel sondaggio di Quinnipiac. Cifre che stanno ad indicare comunque un gradimento non di massa per come sta affrontando la sfida con Vladimir Putin.

Gli Usa vogliono scatenare la guerra mondiale: pronte sanzioni per la Cina e per chi appoggia la Russia

Nel frattempo un alto consigliere ha assicurato al presidente Biden che gli Stati Uniti hanno preso «gravi sanzioni» contro la Russia e si stanno concentrando sulla loro esecuzione, in particolare sulla lotta contro ogni tentativo di «fuga». «Crediamo di aver preso le sanzioni più importanti, ma la nostra attenzione nei prossimi giorni sarà puntata su rischi di fuga», ovvero sul metterle in atto e fare in modo che Mosca non le eluda, ha detto il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, durante un simposio.

Altri 800 milioni di dollari in aiuti militari a Kiev. Biden: "Grazie alle nostre armi Putin ha fallito"

