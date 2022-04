“Ha perso completamente la testa”. La rivelazione dell'ex Kgb su Vladimir Putin: psicopatico ossessionato

14 aprile 2022 a

L’arresto di Vladislav Surkov, ex ideologo di Vladimir Putin, e l’epurazione di altre 150 spie dei servizi segreti russi ha mandato in allarme in molti Mosca. La guerra in Ucraina procede a rilento e il presidente vuole assolutamente una vittoria in tempo per il Giorno della Vittoria, che viene festeggiato il 9 maggio con una parata nella Piazza Rossa della capitale. I comportamenti di Putin sono stati definiti al limite del paranoico da diversi membri della sua stretta cerchia e ad attaccare il numero uno del Cremlino ci si è messo anche Boris Karpichkov, ex agente del Kgb che ora vive in esilio nel Regno Unito.

“Putin sta perdendo completamente la testa sullo stato della guerra in Ucraina” l’accusa di Karpichkov intervistato dal tabloid The Sun. “Putin ha perso la guerra prima ancora di iniziarla ed è successo molto tempo prima che questa idea maniacale gli volasse nella testa malata. Si è rivelato essere uno psicopatico davvero fortemente ossessionato dalle idee paranoiche e dalle teorie del complotto contro se stesso e dalle minacce inesistenti che la Russia dovrebbe affrontare dal resto del mondo” l’analisi dell’ex 007.

