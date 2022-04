Per Macron quello in Ucraina non è genocidio, ma crimini di guerra. Zelensky: "Ci ferisce molto"

Sullo stesso argomento: Biden: Putin in Ucraina sta commettendo un genocidio

13 aprile 2022 a

a

a

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito «doloroso» il rifiuto del leader francese Emmanuel Macron di definire «genocidio» quanto commesso dai russi in Ucraina. «Se vere, queste sue parole ci feriscono molto, quindi farò sicuramente del mio meglio per discutere di questo problema con lui», ha detto Zelensky in una conferenza stampa con i leader in visita della Polonia e delle Repubbliche baltiche.

All'inizio della mattinata, Macron, ospite di una trasmissione tv, aveva invitato Biden a essere più "cauto con i termini". Il presidente degli Stati Uniti, infatti, aveva dichiarato che la situazione in Ucraina è un genocidio, mentre per il presidente francese si tratta di crimini di guerra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.