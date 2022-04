Guerra in Ucraina, Sergej Lavrov contro Borrell e l'Unione europea

11 aprile 2022 a

Altissima tensione tra Russia e Unione europea dopo il botta e risposta tra Josep Borrell e il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. La guerra in Ucraina porta lo scontro alle estreme conseguenze e la diplomazia sembra lasciare spazio solo al rumore delle armi.

Avviso ai pacifisti: per trattare bisogna essere in due e Putin non ne vuole sapere

«L’Ucraina ha iniziato a essere usata come trampolino per la soppressione finale della Russia e per la subordinazione della Russia al sistema globale che l’Occidente ha costruito». Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov commentando le parole dell’Alto rappresentante della politica estera della Ue, Josep Borrell, secondo il quale «normalmente le guerre si vincono o si perdono in battaglia». Queste parole, ha detto Lavrov, mostrano «un cambiamento significativo delle regole del gioco».

