Le figlie di Putin finiscono nella lista nera di Ue e Regno Unito. Katerina è una ballerina rock, Maria una genetista

08 aprile 2022 a

Nel nuovo pacchetto si sanzioni dell'Ue vengono inserite altre 217 persone fisiche, tra cui le due figlie di Vladimir Putin, Katerina Vladimirovna Tikhonova (35 anni) e Mariya Vladimirovna Vorontsova (36 anni), e 18 entità. Dal 22 febbraio sono stati oggetto di sanzioni 898 individui e 32 entità. Nella nuova lista sono inclusi tutti i 179 membri dei cosiddetti «governi» e «parlamenti» di Donetsk e Luhansk. In totale, dal 2014 sono state sanzionate 1.091 persone e 80 entità. Anche il Regno Unito ha aggiunto nella sua black-list le figlie del presidente russo e del ministro degli Esteri Sergey Lavrov. Il comunicato del ministero degli Esteri britannico, stigmatizzando lo «stile di vita sontuoso del cerchio vicino al Cremlino», ha annunciato che Katerina Tikhonova e Maria Vorontsova, figlie di Putin, e Yekaterina Vinokurova, figlia di Lavrov, non potranno più entrare nel Regno Unito, dove i loro beni saranno congelati. Londra ha riferito di aver coordinato queste sanzioni con gli Stati Uniti. Il 25 marzo il Regno Unito aveva già sanzionato Polina Kovaleva, altra figlia di Lavrov.

Frutto del matrimonio di Putin con Lyudmila Shkrebneva, da cui ha divorziato nel 2013, Katerina e Maria non appaiono praticamente mai in pubblico, hanno cambiato cognome per questioni di privacy e a mala pena se ne conosce l'aspetto fisico. Anche la loro madre, ex hostess dell'Aeroflot, dopo il divorzio è uscita del tutto dai riflettori; in passato, si era addirittura vociferato fosse stata rinchiusa in un monastero.

La più giovane, Katerina, è matematica, e anche una ballerina di rock'n'roll acrobatico. Il cognome scelto per la sua identità 'sotto copertura' e' Tikhonova, come quello della nonna. Due anni fa, è stata nominata a capo di un nuovo istituto dedicato allo studio dell'Intelligenza artificiale, presso l'Università statale di Mosca, che avrebbe ricevuto un finanziamento pubblico del valore stimato di quasi due miliardi di dollari, secondo i media. Tikhonova ha occupato posizioni apicali nel mondo accademico russo per diversi anni e guida importanti progetti finanziati dallo Stato. Nove anni fa, avrebbe sposato il figlio di un oligarca vicino al padre, Kirill Shamalov, ma secondo diverse indiscrezioni avrebbero divorziato già nel 2018.

La primogenita Maria, invece, è un medico genetista esperta in malattie infantili. È sposata (ma alcuni dicono anche divorziata) col manager olandese Jorrit Faassen. Vivrebbe in Svizzera. Secondo il giornalista investigativo Serghei Kanev, Vorontsova "possiede una quota importante in un mega-progetto per la costruzione di una grande clinica vicino a San Pietroburgo, destinata ad attrarre pazienti dall'Europa e dal Golfo persico", progetto ora messo a rischio dalle sanzioni. La coppia ha due figli che fanno così di Putin un nonno.

