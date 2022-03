Il viaggio di William e Kate in Giamaica finisce male. "Non fate niente per noi", accuse pesanti alla Regina

23 marzo 2022 a

Accoglienza rumorosa quella riservata dalla Giamaica al principe William e a sua moglie Kate Middleton, in visita nel paese caraibico. Un viaggio nel quadro del Giubileo della regina Elisabetta che quest’anno celebra i 70 anni di regno. Agguerriti manifestanti hanno accolto la coppia chiedendo che la monarchia, ex potenza coloniale, si scusi e paghi compensazioni per il suo ruolo nel commercio degli schiavi che ha portato centinaia di migliaia di africani a lavorare sull’isola caraibica. I duchi di Cambridge avevano già dovuto annullare, la scorsa settimana, la prima tappa del loro viaggio nella regione, prevista in un villaggio del Belize, a causa di un conflitto fra la popolazione locale e una "charity" di cui lo stesso William è padrino. Dopo la Giamaica, la coppia si recherà a Bahamas. La Giamaica, indipendente dal 1962, è una monarchia parlamentare il cui capo di Stato è la regina Elisabetta II. Da qualche tempo anche su questa isola è in corso un dibattito per seguire le orme di Barbados, che l’anno scorso è diventata una repubblica affrancandosi dalla sovranità della casa reale inglese.

I manifestanti davanti all'Alto Commissariato britannico a Kingston hanno alzato i pugni e indossato magliette decorate con un paio di polsi neri incatenati circondati dalla frase "Chiedi scusa ora!". Numerosi personaggi noti in Giamaica hanno pubblicato una lettera chiedendo delle scuse ufficiali e una riparazione per la schiavitù. "Re, regine e principesse e principi appartengono alle favole, NON in Giamaica!" è uno degli slogan mostrati dai manifestanti.

Il principe William e Kate hanno trascorso due giorni in Giamaica, dove hanno incontrato funzionari del governo e visitato Trench Town, la città natale del rocksteady e del reggae dove è cresciuto Bob Marley. Prima del loro viaggio, la cantante giamaicana Beenie Man ha detto al programma televisivo Good Morning Britain che il Regno Unito controlla ancora il Commonwealth della Giamaica: "È tutto incentrato sulla regina, ma cosa stanno facendo per la Giamaica? Non stanno facendo nulla per noi".

