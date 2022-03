Harry e Meghan Markle, "di nuovo incinta": voci di terzo figlio e piani sconvolti

Giada Oricchio 12 marzo 2022 a

Il principe Harry e Meghan Markle di nuovo genitori? I rumors di una terza gravidanza della duchessa di Sussex si rincorrono sempre più forti dopo le ultime solitarie apparizioni del principe d’Inghilterra.

Una fonte amica della coppia ha rivelato alla rivista New Idea che i due avrebbero cambiato idea e sarebbero pronti ad accogliere un altro figlio dopo Archie, quasi 3 anni e Lilibet Diana, 9 mesi: “Sentono di poter contribuire in modo più positivo al mondo allevando bambini intelligenti e informati, questo supererebbe i lori timori per il clima. Inoltre, da quando è arrivata Lilibet, Archie ha chiesto un fratellino”. La gola profonda ha aggiunto che i due royal, fuggiti a Los Angeles, amano fare i genitori nella mega villa di Montecito e che Meghan ama vedere il marito alle prese con neonati e pannolini.

Al di là dei desideri riferiti ai media per interposta persona, e più o meno plausibili, ci sarebbero alcuni indizi a sostegno dell’indiscrezione di una nuova gravidanza dell’ex attrice. Dopo l’uscita pubblica (con polemiche per i costosi outfit e gioielli) a New York per un evento benefico, Meghan si è ritirata dalle scene. Qualche dichiarazione sul sito della fondazione e una paparazzata a cena con Eugenia di York e il marito. Ma era seduta, lontano dagli obiettivi indiscreti dei fotografi. Poi si è letteralmente rifugiata nel suo orto con le galline e non ha accompagnato Harry né al Super Bowl né a un rodeo. E’ ricomparsa dopo mesi al Pasadena Civic Auditorium per ritirare, insieme al regale consorte, il premio NAACP.

Ebbene per l’occasione indossava un lungo peplo blu e turchese monospalla. Una specie di tunica che non metteva in risalto il fisico bensì lo “nascondeva” (costo totale del look 322mila euro). Un ultimo segnale di una nuova maternità si potrebbe individuare nel no di Harry a partecipare alla cerimonia in memoria del fu principe Filippo (fonti di Palazzo hanno detto che la Regina è “dispiaciuta” perché non conoscerà Lilibet Diana, nda) e al quasi certo rifiuto dei Sussex a presenziare ai festeggiamenti per il Giubileo della Regina Elisabetta dal 3 al 5 giugno a Londra. Tuttavia contro queste suggestioni ci sono le affermazioni fatte nella famigerata intervista a Oprah Winfrey del 7 marzo scorso: “Basta così, abbiamo un maschio e una femmina e due cani, che altro potremmo desiderare?”.

