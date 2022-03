Regina Elisabetta, il piano per proteggere sua maestà: "Trasportata in elicottero"

Giada Oricchio 26 marzo 2022 a

a

a

God save the Queen. O quantomeno le faccia festeggiare il Giubileo di Platino per i 70 di regno. Da mesi le condizioni di salute della Regina Elisabetta sono attenzionate in maniera ossessiva. Stop al bicchierino serale, stop a viaggi e stop anche a commemorazioni storiche in giro per la Gran Bretagna. Praticamente vive in una campana di vetro. E pensare che quelle poche volte che si vede, sembra in forma smagliante: sorridente e vigorosa (compatibilmente con i suoi 95 anni). Al massimo si è appoggiata a un bastone da passeggio.

Eppure secondo "The Sun", Sua Maestà potrebbe disertare la cerimonia in ricordo dell’amato marito Filippo, morto ad aprile 2021, prevista per la prossima settimana. Se dovesse vincere le resistenze dei medici, è già pronto il piano: spostamento in elicottero, breve tragitto in auto e rientro al Castello di Windsor prima che tramonti il sole. Vietato affaticarsi: tra il 3 e il 5 giugno la Corona deve splendere e mettere in ombra i disastri familiari, dalle accuse di Harry e Meghan ai guai giudiziari di Andrea fino alle turbolenze in Belize e Giamaica i cui sentimenti anticoloniali sono così forti da aver scatenato proteste contro il principe William d’Inghilterra e la moglie Kate Middleton in visita ufficiale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.