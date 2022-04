Mariupol, i russi sganciano l'arma definitiva: veleno chimico dal cielo. "Non respiravano più"

Federica Pascale 11 aprile 2022 a

a

a

Non accenna a fermarsi il conflitto in Ucraina, ormai invasa da settimana dall’esercito russo di Vladimir Putin. Prima il filorusso Donbass, poi la capitale Kiev e il sud strategico per gli affari del Cremlino. In un’escalation di violenze a danno della popolazione ucraina, sembra che recentemente i russi abbiano lanciato da un drone una “sostanza sconosciuta” contro militari e civili ucraini nella città sudorientale strategica di Mariupol. A denunciarlo è prima il battaglione Azov su Telegram: “Circa un’ora fa, le forze d’occupazione russe hanno usato una sostanza velenosa di origine sconosciuta contro i militari e i civili ucraini nella città di Mariupol, che è stata lanciata da un drone nemico.”

Papa Francesco incontrerà il Patriarca di Mosca Kirill che benedice la guerra di Putin

A seguire arriva Ivanna Klympush, presidente della commissione parlamentare per l’integrazione dell’Ucraina nell’Unione Europea, che ha aggiunto che la Russia ha “molto probabilmente” usato “armi chimiche” durante l’attacco e che alcune vittime stanno avendo problemi di “insufficienza respiratoria”. Via tweet, l’esponente politica ucraina ha invitato a procedere con uno stop all’importazione di petrolio dalla Russia come risposta all’attacco subito. Il rischio che la Russia possa utilizzare armi chimiche per vincere la guerra è reale, così come l’intelligence inglese e americana hanno sottolineato più volte dall’inizio del conflitto russo ucraino. Nonostante questo, la Convenzione sulle armi chimiche del 1997 ovviamente ne proibisce la creazione e l’utilizzo. Importante sottolineare che le notizie riportate dalla presidente Klympsh, così come quelle del battaglione Azov, non sono state verificate da nessuno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.