Chernobyl, è allarme nucleare: "I russi hanno rubato 133 sostanze radioattive letali". Previsioni disastrose

10 aprile 2022 a

a

a

L'Ucraina ha accusato le forze russe che hanno occupato l'ex centrale nucleare di Chernobyl di aver rubato sostanze radioattive dai laboratori di ricerca. L'Agenzia statale ucraina per la gestione della zona di esclusione ha scritto su Facebook che le truppe russe sono entrate in un'area di stoccaggio della base di ricerca dell'Ecocentre e hanno rubato 133 sostanze altamente radioattive. "Anche una piccola parte di questa attività è mortale se gestita in modo non professionale", ha affermato l'agenzia, citata da Bbc, aggiungendo che "l'ubicazione delle sostanze rubate è attualmente sconosciuta".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.