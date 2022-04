Bruce Willis, l'afasia e gli incidenti sul set: cosa accadeva all'attore. Le dure testimonianze

Alice Antico 10 aprile 2022 a

a

a

Bruce Willis ha annunciato di essere stato colpito da afasia e il mondo cinematografico stenta ancora a crederci. Anche se, prima che il fatto fosse pubblico, Il "Los Angeles Times" aveva riportato testimonianze di colleghi riguardo diversi episodi della precarietà mentale del protagonista di "Die Hard", i quali affermavano che l'attore «Da tempo mostrava segnali di declino mentale», tra difficoltà a ricordare le battute, momenti di confusione ed un pericoloso incidente sul set.

Altre fonti hanno riportato le difficoltà dell'attore nel ricordare i suoi dialoghi e c’è stato qualcuno che ha sostenuto di aver suggerito le battute a Willis attraverso un auricolare. In aggiunta, sembra che la maggior parte delle scene d’azione che egli avrebbe dovuto girare, venivano realizzate invece da una controfigura. Secondo quanto riferito, il management dell’attore si era assicurato che le riprese delle parti di Willis fossero limitate a due giorni e solo otto ore al giorno, anche se spesso l’attore rimaneva solo quattro ore.

Senza considerare che, per l'edizione 2022, i “Razzie Awards” (i premi per i peggiori attori) avevano creato un'intera categoria dedicata a tutta l'annata cinematografica 2021 di Bruce Willis: inutile dire che, a seguito della recente notizia dell'addio al cinema, l'organizzazione ha deciso di revocare il premio assegnato all'attore.

Ma che cosa è l'afasia? Si tratta della perdita di una funzione appresa, che porta dunque all'incapacità di articolare e comprendere le parole. Una persona affetta da afasia non capisce ciò che viene detto e non è in grado di produrre frasi di senso compiuto per comunicare, oltre a non riuscire a leggere, scrivere e fare i calcoli, in quanto attività connesse alla funzione linguistica.

Bruce Willis, all’età di 67 anni, è dunque costretto ad abbandonare la recitazione: lo ha rivelato la famiglia dello stesso attore con un post sui social media. «Agli straordinari fan di Bruce, come famiglia, volevamo farvi sapere che il nostro amato Bruce ha avuto problemi di salute e gli è stata recentemente diagnosticata l'afasia, che sta influenzando le sue capacità cognitive. Di conseguenza, e con molta considerazione, Bruce si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui […] Come dice sempre Bruce, "Vivilo" e insieme abbiamo in programma di fare proprio questo. Con amore, Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ed Evelyn».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.